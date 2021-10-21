Государственная экологическая инспекция Украины ведет официальный канал в Telegram, где регулярно публикуются новости о резонансных экологических нарушениях, важных решениях в сфере экологии и мерах экологического контроля.

Это, в частности, информация о масштабных вырубках леса, засорении территорий и загрязнении рек, результаты лабораторных исследований вод и почв, экспертизу горючего, пишет "Знай".

Также публикуют данные о ходе уголовных производств по экологическим нарушениям, громкие судебные решения, например, отказ в удовлетворении апелляции ООО "Коксовый завод "Новомет" и обязательство предприятия уплатить 3,5 миллиона гривен убытков.

Кроме того, на канале вспоминают о нововведениях в сфере защиты окружающей среды – принятие законопроектов, нормативно-правовых актов, усиление ответственности за нарушения и тому подобное.

Актуальные новости публикуются ежедневно. Подписаться на канал можно по ссылке.