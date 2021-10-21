Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова попала в скандал. Поклонники были максимально возмущены ее выходкой. Даже для нее это уже большой перебор. Новое фото вызвало скандал.

Так, скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова попала в скандал. На этот раз она решила прорекламировать сладости, но вот формат такой рекламы вызвал большие споры среди ее фанатов. Отметим, что Волочкова довольно часто попадает в неоднозначные ситуации и это сильно злит пользователей сети. Осталось совсем мало людей, которые вообще спокойно могут на это реагировать, пишет Hyser.ua

На новом фото Волочкова сидит в шпагате на своей лестнице дома, а вот ниже на ступеньке расположены различные сладости. На балерине надет купальник черного цвета. Больше всего пользователей сети разозлила поза. Они так и не поняли, зачем еду рекламировать с раздвинутыми ногами. Тем более, что купальник не так велик и еще чуть-чуть и можно будет во всей красе рассмотреть все прелести Волочковой.

Свое мнение пользователи сети, как обычно, высказали в комментариях под публикацией.

"Это какая-то антиреклама. Хоть я и терпимо отношусь к выходкам Насти, но это вообще некрасиво, еда на полу, над едой Настя с раздвинутыми ногами, как будто десерт вывалился "отдуда" . Ужас, Мне одной эти пироженки что то что напоминают?🤢/, Если честно,то как-то не эстетично выглядят эти десерты,даже желания пробовать нет,

Опять реклама, да ещё такая вульгарная,

Так уже все видели! Зачем опять! Неприятное зрелище!, Настя,ну что ж Вас так бросает. Совсем недавно Вы были так хороши! Сама элегантность... И вот ЭТО. Зачем? Лестнично - шпагатные сладости весьма неаппетитны", - написали фанаты.