Политический эксперт Максим Маньковский прокомментировал ситуацию с газом в Украине и выразился об украинской демократии.

Гость посетил программу «А как на самом деле?» на одноименном канале с ведущей Мирославой Бобровской. Маньковский прокомментировал ситуацию с тарифами для лояльных к власти регионов.

«Действительно, это идёт определённая игра, определенное давление на регионы. Смотрите, что сейчас получается с газом. Действительно ситуация очень тяжелая. Почему так произошло? Проблемы с газом у американцев, потому что были определенные природные катастрофы, поднятие экономики в Китае. Сейчас свободный уголь, газ выкупаются Китаем. Россия начала играть на том, что европейские аналитики не просчитали, что зелёная энергетика так быстро не сработает», - отметил эксперт.

И напоследок Маньковский высказался о необходимости мобилизоваться.

«Действительно, какая ситуация с газом, такая же ситуация с коронавирусом. Однако тут есть две стороны. Одна — наша личная ответственность. Каждый человек должен понимать, что в таких условиях мы должны мобилизоваться. Вторая — государство действительно не подготовилось. Ситуация в больницах осталась, как весной, они сейчас переполнены», - резюмировал он.

Напомним, Politekaпубликовала фото очереди из «скорых» в Одессе.

Также Politeka писала о катастрофе в украинской больнице.