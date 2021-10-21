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По словам участников акции, у них требуют по 200 грн в день с каждого автобуса, такие требования якобы выдвинули ко всем транспортным компаниям города, с теми, кто отказался платить - начали незаконно разрывать договоры.

Перевозчики посчитали, что если они будут сбрасываться по 200 грн с авто, как того от них требуют, то в месяц сумма, которую чиновники будут получать незаконно, составит около 9 млн грн.

Частные перевозчики ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярославь Авто" на акцию под КГГА также привезли свои автобусы, которые, по их словам, не только комфортные, чем большинство коммунальных, но и кое-где имеют проезд дешевле.