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Частные киевские перевозчики провели под КГГА акцию против коррупции заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) - Константина Усова.
По словам участников акции, у них требуют по 200 грн в день с каждого автобуса, такие требования якобы выдвинули ко всем транспортным компаниям города, с теми, кто отказался платить - начали незаконно разрывать договоры.
Перевозчики посчитали, что если они будут сбрасываться по 200 грн с авто, как того от них требуют, то в месяц сумма, которую чиновники будут получать незаконно, составит около 9 млн грн.
Частные перевозчики ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярославь Авто" на акцию под КГГА также привезли свои автобусы, которые, по их словам, не только комфортные, чем большинство коммунальных, но и кое-где имеют проезд дешевле.
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