Новость сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства, пишет Znaj.
Восточный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы предприятия на решение суда предыдущей инстанции.
Поэтому предприятие должно оплатить 3,5 миллиона гривен убытков, нанесенных окружающей среде. Соответствующий иск в интересах Госэкоинспекции был удовлетворен в первой инстанции.
Предприятию предъявлена претензия за ведение деятельности без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
"Несмотря на то, что предприятие недавно получило документы для осуществления выбросов, должностные лица ООО «коксовый завод «Новомет» понесут ответственность за многолетнее сверхурочное загрязнение окружающей среды!",- подчеркнул Андрей Малеваный.
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