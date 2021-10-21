Зеленский приезжал в Золотоношу по случаю открытия бассейна в черкасской школе, где представители Нацкорпуса пытались задать президенту несколько вопросов о репрессиях против ветеранов, но ответа они не получили.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Представители Нацкорпуса акцентируют на том, что Зеленский не так часто и наведывается на Черкащину, а потому ветераны воспользовались случаем и собрались, чтобы задать президенту несколько вопросов. «Один из них – почему ветераны в тюрьмах, а коллаборационисты на свободе», - подчеркивает Игорь Зайчук, представитель Черкасского отделения Нацкорпуса.

Тем не менее, отмечается на сайте, правоохранители помешали активистам еще на пути в Золотоношу, остановили их, проводили проверки, после которых в город им добраться удалось, а вот пообщаться с Зеленским - нет. «Конечно, сразу после открытия «чрезвычайного» объекта в школе, президент уехал, проигнорировав людей, которые приехали на встречу и хотели задать важные вопросы», - добавляет Зайчук.

Попутно представители Нацкорпуса напоминают о деле Кухарчука и Довбыша, на которых завели уголовное дело за якобы «хулиганские действия» на протесте под ОП 14 августа.

В публикации подчеркивается, что дело против черкасских ветеранов нарушили не сразу, а после событий в Шполе 23 августа, когда президент открывал арт-объект, а активисты опять же пытались задать ему вопросы. «В частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. Тогда полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов», - говорится на сайте.

Как сообщала Politeka, Зайчук заявил, что власти хотят, чтобы азовское движение распалось.

Также Politeka писала о том, что Билецкий посоветовал Украине не забывать о союзниках в Восточной Европе.