Медицинский эксперт, журналист и публицист Анатолий Якименко указал на различие между подходами к вопросу охраны здоровья, которые используются в англосаксонском мире и в странах бывшего СССР.

Об этом он рассказал в эфире программы «Романенко. Беседы».

«Англосаксы в деле здравоохранения используют подход, который можно назвать ветеринарным. Это очень диссонирует с постсоветским подходом к человеку. Да, в СССР не было субъектов, они, как и объекты, не были предметом научного исследования, и к человеку относились как к комбайну или трактору. Но на практике в постсоветской и российской системах больше гуманизма и уважения к человеку, чем в англосаксонской. Очень скоро это станет очевидным. Англосаксонский подход к здравоохранению в Украине покажет себя совершенно неприемлемым», - считает гость программы.

Он опасается, что такая практика может подтолкнуть украинцев в сторону России.

«Боюсь, что в охране здоровья россияне покажут себя более адекватными, чем англосаксы. А это может вызвать разрыв в социуме: ведь мы воюем с Россией, и одновременно она предлагает нам лучший и более гуманный подход к здравоохранению», - предполагает Анатолий Якименко.

Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что конкуренция может быть движущей силой не во всех сферах общественной жизни.

Также Politeka сообщала, что Якименко рассказал о социальной модели частной медицины.