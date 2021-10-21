Иммунолог Борис Донской рассказал, что те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, получают максимальную защиту.

Об этом он рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном .

Антитела в их организме способны противостоять тяжелому течению болезни и ее последствиям.

«Сколько раз нужно вакцинироваться – это вопрос дискуссионный. Разработчик работал с уханьским вирусом. Разработчик всех привил и показал, что против всех вариантов уханьского вируса прекрасная защитная реакция развивается после двух вакцинаций. Это разные продукты, разные механизмы защиты. Но они все равно остаются прекрасным способом борьбы с тяжелыми случаями», - отмечает он.

Но некоторым категориям пациентов медики советуют получить не две, а три дозы вакцины, продолжает Донской. По его словам, после двух вакцинаций остается какой-то процент, который все еще незащищен, и ему рекомендована третья ревакцинация.

«Или уровень зашиты настолько своеобразный, что в определенной ситуации доза вируса, и состояние организма ослабленное, позволяет вирусу все равно прорвать иммунную защиту и инфицировать. То есть возможна третья инъекция некоторым группам, особенно там, где мы ожидаем очень нехорошее течение: пенсионеры, люди, которые имеют хронические заболевания. Возможно, в этих группах нужно еще усилить, потому что один, два, три процента прорывания иммунной защиты нас все равно не устраивает», - говорит врач.

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