Госэкоинспекция рассчитала 2,5 миллиона гривен за загрязнение реки Тетерев в результате одной из аварий на КП «Житомирводоканал».

Как пишет Znaj.ua, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

«В течение последних двух месяцев на КП «Житомирводоканал» состоялось сразу несколько аварийных ситуаций, которые привели к попаданию неочищенных сточных вод в реки Тетерев и Путятинка. На основе лабораторных исследований вод, взятых в этих объектах 18 сентября, что показали сверхнормативное содержание азота аммонийного, фосфатов, железа и других загрязняющих веществ, ГЭИ рассчитала и предъявила предприятию 2,5 миллиона гривен убытков», - отметил чиновник.

После следующих аварийных ситуаций на предприятии инспекторами также отбирались пробы. О результатах этих исследований чиновник пообещал сообщить дополнительно.

"Сейчас предприятие должно возместить убытки в течение месяца. В случае отказа от добровольной уплаты Госэкоинспекция будет взыскивать средства в судебном порядке», - подчеркнул Андрей Малеваный.

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