Госэкоинспекция рассчитала 2,5 миллиона гривен за загрязнение реки Тетерев в результате одной из аварий на КП «Житомирводоканал».

«В течение последних двух месяцев на КП «Житомирводоканал» состоялось сразу несколько аварийных ситуаций, которые привели к попаданию неочищенных сточных вод в реки Тетерев и Путятинка. На основе лабораторных исследований вод, взятых в этих объектах 18 сентября, что показали сверхнормативное содержание азота аммонийного, фосфатов, железа и других загрязняющих веществ, ГЭИ рассчитала и предъявила предприятию 2,5 миллиона гривен убытков», - отметил чиновник.

После следующих аварийных ситуаций на предприятии инспекторами также отбирались пробы. О результатах этих исследований чиновник пообещал сообщить дополнительно.

"Сейчас предприятие должно возместить убытки в течение месяца. В случае отказа от добровольной уплаты Госэкоинспекция будет взыскивать средства в судебном порядке», - подчеркнул Андрей Малеваный.