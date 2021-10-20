Представитель черкасского ячейки Национального Корпуса Игорь Зайчук и черкасский ветеран Олег Довбыш, которого освободили из СИЗО, дали первое интервью, где рассказали, с какой целью власть совершает давление на представителей Национального Корпуса.

Об этом сообщили в Telegram Национального корпуса.

"Они хотят, чтобы наше азовское движение и наша политическая партия распалась. Хотят нас запугать: насылают машины за нашими людьми, а по сути получается так, что движение стало не меньше, а больше, потому что такие вещи всегда консолидируют людей. Люди видят, какой беспредел делает власть, который был только во времена Януковича», - отметил Зайчук.

По словам Зайчука, Олег Довбыш и Дмитрий Кухарчук ничего противозаконного не делали, а лишь пришли задать вопрос президенту во время акции 14 августа. По его мнению, лица, которые на самом деле вредят Украине, остаются на свободе, а ветеранов и патриотов держат под стражей.

«Они не смогут долго тянуть с этим делом: сейчас пройдут довыборы на Черкасщине и, я думаю, что Дмитрий уже будет дома», - подчеркнул Зайчук.

Как отметил Зайчук, в первые недели пребывания Кухарчука и Довбыша в СИЗО осуществлялось давление.

"Условия были общие для всех, не было к нам какого-то особого отношения. На условия не жаловались: насколько это было возможно все было нормально", - Довбыш прокомментировал условия, в которых он находился во время заключения в СИЗО.

Как сообщала Politeka, Андрей Билецкий посоветовал Украине не забывать о союзниках в Восточной Европе.

Также Politeka Нацкорпус сообщил, что Дмитрий Кухарчук укрепил рейтинг поддержки на выборах в ВР.