Галерист и коллекционер Максим Волошин считает, что украинское искусство должно выходит в свет. Пока украинские художники варятся в своей сфере и не имеют большого выхода на международный рынок.

Об этом он рассказал во время беседы с ведущим Петром Охотиным в программе «Tiger news» .

«Даже небольшая галерея, приложив определенные усилия, может сделать хорошие проекты. Например, в конце октября Voloshyn Gallery откроет кураторскую выставку четырех украинских художниц в городе Гвадалахара. Это будет во время недели искусств в Гвадалахаре в одной из лучших галерей. Туда съедутся все профессионалы, будет много посетителей: туристы, местные. Это первая выставка украинского искусства в Гвадалахаре», - рассказывает он.

Через две недели после этой выставки художники и галерист едут в Даллас.

«Тоже представляем украинских художников: Никиту Кадана, Лесю Хоменко, Алексея Сая. Затем короткая пауза, и летим в Майами. Здесь будем участвовать в двух престижных ярмарках, и тоже будем показывать художников. До того как наша галерея не ездила на ярмарку, просто коллекционеры, критики ходили и не видели украинских галерей. А потом они идут и постоянно видят то в Далласе, то в Нью-Йорке, то в Майами. Коллекционеры перемещаются определенными стаями. Летом они в Базеле, осенью в Париже, зимой они в Майами. И важно, чтобы на пути их движения постоянно встречалось украинское искусство. Оно становится видимым, а это очень важно», - делает вывод Максим Волошин.

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