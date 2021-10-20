Чемпион Паралимпийских игр, мира и Европы по плаванию, Герой Украины Виктор Смирнов рассказал о методологии попадания спортсмена с инвалидностью в олимпийскую сборную.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Как правило, молодые спортсмены проявляют себя во время спартакиады «Поверь в себя».

«Я в спорт пришел в 15 лет, познакомился со своими тренерами: Андреем Викторовичем Казначеевым и Светланой Михайловной Казначеевой. Переехал учиться в город Славянск, где находится специализированная школа для детей с нарушениями зрения. Начал тренироваться, поехал на спартакиаду «Поверь в себя», показал определенный результат. Тогда мою кандидатуру смогли подать на чемпионат Украины. Выступаешь на чемпионате Украины, выполняешь норматив Мастера спорта, становишься чемпионом. Тогда ты имеешь право попасть в сборную Украины и выступаешь за паралимпийскую сборную», - говорит он.

В принципе, это традиционная методология, которая существовала много лет не только в Украине, но в и других странах. Человеку необходимо проявить себя на региональном уровне, прежде чем попасть в сборную команду Украины.

«Надо сначала выиграть чемпионат области, сдать норматив, потому что на чемпионат Украины надо сдать не ниже второго или первого разряда. Тогда ты можешь поехать на чемпионат Украины. Человеку из глубинки попасть в эту сборную стало намного сложней в последние годы. Это происходит, потому что с каждым годом становятся выше результаты в мире. Когда формируется паралимпийская сборная на чемпионат Европы, мира или Паралимпийские игры, необходимо соответствовать критериям. Ты должен показать результат не ниже шестого или восьмого места», - говорит спортсмен.

Он объяснил, чем отличаются тренировки по плаванию паралимпийцев.

«Думаю, ничем, только в зависимости от класса. Если это более высокий класс поражения – то больше нагрузки. Если сложное поражение – тогда нагрузки могут быть меньшими: меньше объемы плавания и меньше работы в зале», - заключает он.

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