Нумеролог и эксперт цифрового анализа Надежда Штабская рассказала, что нумерология показывает зоны конфликтности в паре, а также показывает зоны роста пары.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Нумерология показывает, в чем будет противоречия в паре, а также показывает зоны роста пары и на что они могут опираться. Это может быть и личностное развитие каждого в паре. В каждой паре есть свои ценности, это могут быть отношения с родственниками. Потому что пара формирует ценность рода, собирает вместе родственников на дни рождения и праздники. В другой паре ценности – это их социальная реализация, ходить вместе на разные мероприятия и в этом их сила», - рассказала она.

Штабская сказала, что для таких пар оставаться один на один – это как бы скучно, но это не хорошо и не плохо, а это уникальное сочетание именно в их паре. А нумерология, уверена она, это тот инструмент, который показывает индивидуальные особенности нас в паре. Каждые новые отношения с людьми создают свою особую конфигурацию отношений, считает она, и важно особенно девушкам, чтобы была гармония в паре идти к отношениям через чувства.

«Человек по сути как личность может быть одним, но во взаимодействии с разными людьми в социуме мы себя по-разному проявляем. А нумерология может дать подсказки в отношениях с родителями, детьми, партнерами по бизнесу, в коллективе между сотрудниками в отношениях пары, где есть чувства, в отношениях с друзьями и это будут разные аспекты отношений. И, конечно же, если вы хотите получить для себя такие подсказки, то лучше обратиться к специалисту, который для вас составит портрет ваших взаимоотношений с разными ролями в социуме», - резюмировала она.

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