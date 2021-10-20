Крым оккупирован в 1874 году после того, как Екатерина Вторая нарушила условия Кучук-Кайнарджийского договора. Россия тут же его захватила и превратила в свою госдачу.

Крымский татарин Эрфан Кудусов в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал, почему, по его мнению, крымских татар депортировали из Крыма.

«Нам тоже было там неплохо, нас там было 99 процентов. А осталось на сегодня десять или двенадцать. Наша территория занята врагом 200 лет», - отмечает Кудусов.

Он рассказал историю про белого коня, которая фигурирует в рассказах о крымских татарах.

«Я думаю, что в Советском Союзе был табун белых коней, которых готовили в каждой республике: в Молдове, в Украине, в Белоруссии. А самый большой табун был в армии Власова. Они прямо успели вручить. Татары-то не успели», - рассуждает Кудусов.

Ведущий поинтересовался, что такого натворили крымские татары, что их выслали из Крыма.

«Я не историк, но я могу предполагать, что территорию не ту мы занимаем, очень хорошую. А для них (для России – Ред.) вся территория не та. Я скажу почему. Потому что вся территория – не их, не северных соседей. Их территории не существует, с моей точки зрения. Мы свободные, у нас рабства не было. Свободы было слишком много, а они не терпят свободу, понимаете. Раб, даже если он свободный, все равно раб. Имперский миф существует не только у русских, но и у многих государств. В том числе и в Османской империи, и Британской, и Французской. Империй было много. Османская империя южный берег Крыма контролировала, она имела крепость на территории сегодняшней Одессы, Николаева. Половина Балкан была оккупирована Османской империей», - говорит он.

Politeka писала о том, что международный саммит «Крымская платформа» может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Белоус охарактеризовал деятельность Офиса Крымской платформы.