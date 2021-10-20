Политолог Руслан Бизяев рассказал о дисбалансе в украинской системе власти, где все перекладывается на один центр принятия решений, объяснив, какой негатив это несет нашей политической системе.

Об этом он рассказал в эфире программы «Развилка» .

Он отметил, что сейчас Кабмин фактически самоустраняется от решения важных вопросов, связанных, например, с отопительным сезоном, тарифами на услуги ЖКХ, перекладывая эту ответственность на местную власть. Кроме того, добавил политолог, сейчас появились разговоры о том, что возобновившаяся работа Верховной Рады будет посвящена не только принятию бюджета.

«С бюджетом более-менее все понятно – поторгуются и примут. Но работа будет связана и с кадровыми вопросами, и с вопросами ротаций в Кабмине, глав некоторых комитетов Верховной Рады. Но все это почему-то зациклено на один центр принятия решений. Мы имеем дисбаланс системы власти», - заявил Бизяев.

По его словам, такой дисбаланс всегда заканчивается плохо. В этом контексте он напомнил о том, что нашей стране необходима политическая реформа и качественные изменения.

«Я неоднократно говорил, что политическая реформа в нашей стране назрела и перезрела. Но, судя по всему, пока гром не грянет, ни один мужик не перекрестится. Я не вижу перспектив у этой политической экономической и идеологической системы, но я сторонник эволюции», - говорит Бизяев.

Политолог отметил, что является сторонником качественной перезагрузки, когда в Украине будет новая элита, новые политические, идеологические партии. По его мнению, достаточно иметь в стране 2-3 идеологические партии и поменять принципы похода в политику.

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