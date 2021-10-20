Украинский экономист Андрей Новак рассказал об украинской энергетической политике и монополии в этой сфере. А также прокомментировал огосударствление областных газовых компаний.

Всем этим Андрей Новак поделился в программе «Что Дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко. Начал эксперт с проблемы монополий.

«К сожалению, работает и внутренний украинский шантаж. Монополисты могут не только навязывать потребителям максимальные тарифы, но и шантажировать власть. Здесь надо производить другую стратегию внутренней энергетической политики, которой, к сожалению, нет. И ее отсутствием будут пользоваться, пока не появится государственная энергетическая политика», - рассказал экономист.

Также Новак прокомментировал возможное возвращение областных газовых компаний в государственную собственность.

«Это может повлиять, если государство не просто реприватизирует, но и наведет финансовую и хозяйственную дисциплину в энергетическом секторе. Вернуть государственный контроль − необходимое условие, достаточное − навести дисциплину. Потому что вся деятельность базируется на энергетике. Даже на рынке топливе вы видите, что происходит, цены каждый день идут вверх. Потому что три-четыре крупных игрока договорились и параллельно во всех сетях поднимается цена. Это говорит о монопольном сговоре. Где антимонопольный комитет Украины? Его нет», - отмечает Новак.

И напоследок Андрей Новак сделал вывод.

«Энергетической политике государства должны быть подчинены все игроки на рынке: внутренние, внешние, крупные, средние».

Напомним, Politeka приводила комментарии Андрея Новака касательно модернизации энергетического сектора.

Кроме этого, Politeka публиковала разговор с Вадимом Грибом о монополиях на рынке.