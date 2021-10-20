Эксперт в сфере общественной безопасности Алексей Павловский рассказал, что правительство должно сделать элементарные шаги, чтобы навести порядок в газодобывающей отрасли.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Энергетические вопросы – это по-настоящему и есть вопрос национальной безопасности не только страны, но и каждой семьи. И несмотря на рост тарифов, правительство с 1 октября уменьшило социальные нормы потребления энергоносителей, почти вдвое их урезав. На практике это приведет к тому, что выплаты по субсидиям будут уменьшены практически в два раза. То есть каждая семья недополучит на 200 - 600 гривен меньше субсидии, чем в прошлом году. Поэтому надо готовиться, что власть будет решать проблемы за счет простых украинских семей», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что, возможно, закачанного газа в газохранилища и будет достаточно на этот отопительный сезон, но цены будут для людей неподъемными. И это может привести к тому, считает он, что будет возникать задолженность за сам газ и жилищно-коммунальные услуги и она будет расти. А когда возникнет кризис неплатежей, акцентировал он, он может привести к коллапсу всей жилищно-коммунальной отрасли, которую потом придется поднимать с нуля.

«Людям просто нужно требовать от центральной власти, как бы она не пыталась сбросить всю ответственность на органы местного самоуправления, экономически обоснованных и справедливых тарифов. Чтобы вернули норму закона, что наш украинский газ собственной добычи принадлежит исключительно украинским семьям и должен идти на нужды украинских людей. Тем более в Конституции Украины прописано, что украинский народ является собственником природных недр», - резюмировал он.

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