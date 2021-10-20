Экономист Андрей Новак рассказал о перспективах для Украины получения очередного транша кредита от МВФ и дальнейшего сотрудничества с этой финансовой организацией.
Своё мнение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале Знай 24».
«Украина, без сомнения, получит транш до конца года, вопрос только в его объёме. Есть разные оценки: от 750 миллионов до полутора миллиардов долларов. Размер транша зависит от переговоров и от аргументов украинской стороны: сколько нам нужно? Дело в том, что МВФ никому просто так денег не даёт. Нужна аргументация и нужно выполнение условий, на которых даются эти кредиты – между прочим, самые дешёвые в мире. Сейчас у нас с этим фондом действует соглашение Stand-by на общую сумму 5 миллиардов долларов, из которых мы получили уже один миллиард. И ещё почти три миллиарда Украина должна получить по программе, которая должна закончиться в первой половине следующего года», - напоминает экономист.
По его словам, эти три миллиарда наша страна должна получить в ближайшее время – от семи до девяти месяцев.
«Вопрос в том, как будут распределены транши, и сможем ли мы использовать всю программу на пять миллиардов долларов. А вот с правильным освоением денег у нас действительно проблема», - говорит Андрей Новак.
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Как сообщает Politeka, ранее он упрекнул украинскую власть в отсутствии продуманной энергетической политики.
Также Politeka сообщала, что сейчас, по мнению Новака, сейчас монобольшинство в парламенте даёт возможность определить экономическую стратегию для Украины.