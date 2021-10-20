Иммунолог Борис Донской считает, что родители должны ответственно отнестись к прививкам своих детей.

Об этом он рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном.

Для этого во детских поликлиниках можно получить карту прививок.

«Программа отработана за много десятков лет. Наша украинская программа – это полная копия рекомендаций ВОЗ, только с некоторыми нюансами. Эта схема апробирована, доказана и прекрасно работает. Желательно по этой карте привить ребенка от всего. Сезонные прививки от гриппа тоже ребенку не повредят. Вы можете его прививать от всего, от чего вы не хотите чтобы он болел. Наверное, к лихорадке Желтых Гор прививать его не нужно, но если вы туда поедете, то, наверное, будет нужно. От всего, чем тут можно заразиться и чем вы не хотите болеть, нужно сделать прививку», - говорит врач.

Также он отметил, что в Украине доступна прививка от папилломавируса человека. Правда, она коммерческая, и ее нужно приобретать за деньги.

«Ее нет в программе. Во многих богатых странах Северной Европы она есть в программе, причем в некоторых странах ее делают и мальчикам, и девочкам. Но у девочек папилломавирус может вызывать рак шейки матки. Если девочки будут вакцинированы, папилломавирусом они тоже могут болеть, но у них не будет рака шейки матки. А мальчиков вакцинируют для того, чтобы ограничить резистенцию. Потому что, как ни крути, девочек заражают мальчики. Папилломавирус передается при половом контакте, поэтому очень рекомендовано девочек-подростков успеть вакцинировать до первых половых контактов», - рекомендует Донской.

Ранее Politeka сообщала высказывание Сердюка, что В наших больницах выживает три категории пациентов: те, кто с деньгами, скандалисты и те, которым где-то позвонили большие начальники.

Также Politeka сообщала, что В Украине никогда не проводился аудит народного богатства.