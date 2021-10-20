Политический аналитик Александр Новохатский рассказал о сути свободы и поразмыслил о том, что общего имеют Украина с Афганистаном.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».

Как отмечает аналитик, украинцам больше всего характерна любовь к свободе и именно этим они и определяются. «Оказывается, что в Украине украинство проявляется в отношениях со свободой», - утверждает он, ссылаясь на массу исследований.

Попутно Новохатский отмечает, что словом «свобода», которое в украинском означает свободу, также означается пространство, если говорить о разговорном языке. То есть, объясняет он, эта форма связывает человека с пространством через свободу, наибольшую ценность, и пространство с человеком объединяется в этих принципах. «Свобода – это когда мы разрешаем другому человеку распоряжаться его жизнью по его собственному усмотрению», - подчеркивает эксперт.

И именно в этом плане, отмечает он, Украина с Афганистаном похожи. «В мире существуют два географических пространства, которые патологично относятся к вопросу свободы: Украина и Афганистан», - констатирует Новохатский. Он отмечает, что географическое пространство этих государств выполняет одну и ту же планетарную функцию. В частности, на территории Украины, объясняет аналитик, пересекаются кратчайшие пути через материк, а это в свою очередь обязывает людей налаживать свой быт.

Как сообщала Politeka, Новохатский рассказал, что бедность влияет на внутреннее состояние человека.

Также Politeka писала о том, что Новохатский рассказал, откуда появился российско-имперский проект.