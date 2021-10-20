Председатель Украинского Союза ветеранов Афганистана, генерал-лейтенант Сергей Червонопиский объяснил, почему ветераны вышли на акцию протеста к Офису президента с требованиями уволить четырех министров.

Об этом он рассказал в программе «Politeka online».

По словам генерала, абсолютное большинство проблем со здоровьем у ветеранов возникает вследствие боевых действий, но ни страхования жизней, ни надлежащей охраны здоровья они так и не могут получить.

Кроме того, по словам председателя союза, было выдвинуто требования отставки министра социальной политики.

«О какой социальной политике в нашей стране можно говорить? Хотя у нас по Конституции социальная страна, но у нас по сути дела антисоциальная страна. А ветераны и особенно семьи погибших оказываются в жутком положении», - заявил Червонопиский.

По его словам, когда в таких семьях умирает кормилец семьи из-за последствий войны, их еще и лишают тех льгот, которые были ранее. Таким образом, отметил он, каждая семья оказывается под двойным ударом. Кроме вышеперечисленных, ветераны также требуют уволить министра по делам ветеранов. Червонопиский заметил, что в свое время он работал председателем государственного комитета Украины по делам ветеранов, поэтому знает, как все устроено. Сейчас, по его словам, штат этих профильных специалистов практически в 10 раз больше, но ветераны не ощущают присутствия этого министерства и эффективности его работы.

«Ну и самое обидное – это Министерство культуры и информационной политики. О каком позитивном образе ветерана можно сказать, чему министерство способствует? У нас что не убийство, изнасилование, грабеж – это ветераны, участники АТО, это те люди, которые должны позитивный образ создавать, которые пойдут на следующий бой на защиту Украины. Министерством культуры уничтожаются музеи ветеранские, уничтожен музей истории Второй мировой войны самым наглым и постыдным образом. И такое пойдет по всей Украине», - заявил Червонопиский.

В то же время, отметил генерал, народ Украины ценит и уважает ветеранов, по всей Украине открыто 564 памятника ветеранам Афганистана. Но это, добавил он, свидетельствует об отношении народа, а власть все делает с точностью до наоборот.

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