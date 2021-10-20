Политолог-международник Антон Кучухидзе прокомментировал проблему, связанную с беженцами из Афганистана в нашей стране, и с расходами государства на их содержание.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Украина может содержать беженцев за свои деньги, или с помощью международных фондов или грантовых программ. Либо помощь могут оказывать другие государства, например, Канада или США. Пока что в этом вопросе ясности нет. Политическая сторона дела состоит в том, что Украина, проведя спецоперации в Афганистане, получила очень хороший имидж в мире. Даже Госдепартамент признал важность действий украинских военных при эвакуации людей из Афганистана. Это демонстрация того, что Украина может быть сильной страной, способной выполнять глобальные задачи, вносить свой вклад в решение каких-то гуманитарных вопросов. Это – начало отхода от представления о том, что Украина постоянно только что-то просит», - говорит политолог.

По его словам, это событие усиливает политическую субъектность Украины.

«Украина получила пиар на весь мир, когда Нуланд сказала, что многое бы не получилось без наших военных. США признали украинское государство как сильную институцию. Это опровергает рассуждения западных СМИ о слабости нашей государственности», - подчёркивает Антон Кучухидзе.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил нынешнюю позицию официального Вашингтона в афганском вопросе.

Также Politeka сообщала, что Кучухидзе сообщил о размере доходов, которые приносит игральный бизнес в Украине и других странах.