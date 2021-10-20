Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, откуда появился российско-имперский проект, а также объяснил, что такое на самом деле Киевская Русь.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».

«Киевская Русь при ближнем рассмотрении оказывается неким политтехнологическим проектом захвата территории и структурирования ее под определенные цели. Некие нормандские племена хотели взять под контроль путь «Из варяг в греки». Для этого им необходимы были инструменты для структуризации этого пространства», - отметил Новохатский.

По словам эксперта, если взглянуть на большой пласт исследований, Русы это не самоназвание, а некие организованные банды, которые брали под контроль определенные пространства и устанавливали там свои правила и жили на ренту.

«И так возник проект «Русь»: это культурно-цивилизованный проект, который основан на тройном запрещении воли – за веру, царя и отечества. Вера – ограничивает свободу, царь – ограничивает проявление людской свободы в законах и отечество – в виде института прописки», - подчеркнул Новохатский.

По мнению политолога, оттуда и пошёл советский и российско-имперский проект.

Как сообщала Politeka, Александр Кочетков пояснил, что проблемы простых людей далеки от проблем представителей власти.

Также Politeka публиковала слова Александра Кочеткова: Украина до сих пор ещё движется во многом советским курсом.