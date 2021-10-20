Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий заявил во время конференций «Азов-2021» по морской безопасности 12 октября, что союзниками Украины могут стать те государства, которые заинтересованы в обороноспособности от российской агрессии.

Об этом он рассказал у себя в Telegram .

Прежде всего националист отмечает, что в основном все зависит от самой Украины, от ее сил, но и поиск союзников не стоит отбрасывать. По его словам, есть и другие государства, которые заинтересованы в обороноспособности от российской агрессии. «Это в первую очередь страны Восточной Европы, Балтии, Скандинавские и страны, которые в 20 веке были оккупированы Советским Союзом. У этих стран есть естественная необходимость выстраивать против России силовой оборонительный блок», - объясняет Билецкий.

Кроме этого, он акцентирует внимание на ориентации на американо-британский союз, ведь эти государства - надежные и последовательные союзники. «Мы должны понимать, что наш путь, в первую очередь, это путь к главному союзу вне НАТО и США», - подчеркивает националист.

Итак, заключает лидер Нацкорпуса, Украине следует идти на союз с Восточной Европой и это очевидно, ведь это - перспективный путь.

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