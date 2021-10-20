Политический эксперт Артур Билоус прокомментировал политические перспективы бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его шансы на президентских выборах.
Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Вряд ли Разумков может стать на выборах соперником для Зеленского. С моей точки зрения, он – академический политик, который был на своём месте именно во главе парламента. Да, это умный человек. Разумков оправдывает свою фамилию, но у него нет той харизмы, которая может зажечь людей. Я не вижу возможных избирателей Разумкова. Точнее, вижу, но это какая-то узкая прослойка. Он популярен в экспертном сообществе. А будущий президент должен затрагивать массового избирателя, и не так уж важно, со знаком плюс или минус. В нём должна быть какая-то изюминка, а в Разумкове я её не вижу», - говорит он.
Билоус провёл параллель между Дмитрием Разумковым, с одной стороны, и Альбертом Гором и Хиллари Клинтон, которые неудачно баллотировались на пост президента США.
«В политике не любят сильно умных. По крайней мере, это касается массового избирателя, что в США, что в Украине», - считает Артур Билоус.
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Как сообщает Politeka, ранее кандидат философских наук Валентин Гладких заявил, что отставка Дмитрия Разумкова не изменила политический облик Верховной Рады.
Также Politeka сообщала, что, по словам журналиста Василия Апасова, у Разумкова наверняка есть команда и план для дальнейшей политической карьеры.