Политический эксперт Артур Билоус прокомментировал политические перспективы бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его шансы на президентских выборах.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

«Вряд ли Разумков может стать на выборах соперником для Зеленского. С моей точки зрения, он – академический политик, который был на своём месте именно во главе парламента. Да, это умный человек. Разумков оправдывает свою фамилию, но у него нет той харизмы, которая может зажечь людей. Я не вижу возможных избирателей Разумкова. Точнее, вижу, но это какая-то узкая прослойка. Он популярен в экспертном сообществе. А будущий президент должен затрагивать массового избирателя, и не так уж важно, со знаком плюс или минус. В нём должна быть какая-то изюминка, а в Разумкове я её не вижу», - говорит он.

Билоус провёл параллель между Дмитрием Разумковым, с одной стороны, и Альбертом Гором и Хиллари Клинтон, которые неудачно баллотировались на пост президента США.

«В политике не любят сильно умных. По крайней мере, это касается массового избирателя, что в США, что в Украине», - считает Артур Билоус.

Как сообщает Politeka , ранее кандидат философских наук Валентин Гладких заявил, что отставка Дмитрия Разумкова не изменила политический облик Верховной Рады.