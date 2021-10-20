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Во вторник 19 октября в 10 утра под посольством Сполулечених Штатов в Украине состоялась акция протеста против международной коррупции. Инициатором выступил ряд общественных организаций, известных своим радикализмом еще со времен Майдана Достоинства. Активисты принесли к воротам «кровавые доллары» и требовали справедливого расследования сделок «фармацевтических нуворишей». В обращении к послу пикетчики вспоминали имена бывшего генпрокурора Юрия Луценко и его непубличного спонсора Глеба Загория, владельца фармацевтического завода «Дарница».

Как сообщала «Украинская правда», Загорий выступил собственником имущества Юрия Луценко во время квартирного скандала, выкупив у бухгалтера бывшего Генпрокурора 8 элитных квартир в центре Киева.

Также пикетчики вручили письмо послу и пригласили в Украину американских следователей по делу мера Нью-Йорка Джулиани.

– Вы изымали телефоны и компьютеры Джулиани, – говорится в письме, – а результаты расследований так и остались не обнародованными. То, что вы ищете, находится здесь, в Украине: коррупционные связи, безграничные объемы черного «нала», продажные чиновники и их заокеанские покровители. То есть миллионы и миллиарды похищенных средств наших граждан. Это то, что отбирает свободу выбора у граждан Америки, то, чем убивают и отбирают свободу украинцев!

“Уважаемые работники посольства США! Мы собрались в этом знаковом для многих месте, потому что сегодня американьское посольство – единственное влиятельное и, надеемся, честное учреждение в нашем государстве. На Соединенные штаты мы смело рассчитывали и во время событий 2014 года, и во время нацистского нашествия во Второй Мировой войне. На американскую демократию мы надеемся, когда получаем помощь для армии. Когда Штаты передают Украины опыт, средства и рекомендации для построения государства на принципах равенства, справедливости, транспарентности. Честь вам, слава и низкий поклон, дорогой и братский американский народ!

Мы гордимся, что многие наши соотечественники стали гражданами США, и тем самым, бок о бок с коренными американцами строят уверенное, процветающее будущее великой страны.

В то же время обидно, когда за спинами простых тружеников-украинцев проводят многомиллионные преступные сделки. Коррупционные договоренности, которые ослабляют авторитет Америки и разрушают экономику и правовое устройство Украины” – сообщается в письме на имя Кристианы Квин, временно поверенной в делах США.

“Требуем направить американьких следователей по делу Джулиани – сюда! Чтобы они расследовали грязные информационные и денежные потоки между нашими политиками и их коррумпированными «кошельками» – акцентировали пикетчики. Американские следователи смогут пролить свет и на заказчиков массовых убийств на Майдане. На то, как некоторые фарамацевтични заводы платят налоги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, поддерживая международный терроризм. На организаторов похищения и пытки активистов Майдана. На рост цен на лекарства и на качество отечественной медицины!

Пикетчики скандировали: «Коррупционеров-за решетку!», «Загория – под суд!» «Требуем расследования фармацевтических нуворишей», «Глеб Загорий – откуда твои миллионы?!».

Причиной проявления общественного недовольства стали осеннее повышение цен на жизненно необходимые продукты, лекарства, транспортные услуги. Также часть Украинской обеспокоена объемами противовирусных и противоэпидемиологических мероприятий по которым, по мнению протестующих, стоят «преступные интересы производителей лекарств». В перечень которых пикетчики внесли и владельцев фармзавода «Дарница».