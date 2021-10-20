Украинская певица Надя Дорофеева в коротких черных шортах показала своим поклонникам свою тренировку в спортивном зале, она призвала поклонников не откладывать спорт в сторону и уделять ему время.

Надя Дорофеева продемонстрировала свою тренировку, пишет Хайзер.

Украинская певица Надя Дорофеева весьма откровенна со своими поклонниками и показывает не только свою повседневную жизнь, но и то, как она занимается спортом. Стоит сказать, что внешнему виду певицы можно только позавидовать. Надя не раз сама признавалась в том, что она тщательно следит за своим питанием и регулярно занимается спортом.

На этот раз она решила продемонстрировать свою фигуру в коротких черных шортах. Вместе со своим тренером Надя Дорофеева показала тренировку, которая помогает ей поддерживать тело в тонусе и быть здоровой. Каких-то сложных упражнений в этом комплексе не было. Практически каждый человек сможет его выполнить даже дома. К тому же Надя Дорофеева призвала фанатов не забывать про спорт. Потому что это очень важно. Спорт помогает не только поддерживать фигуру в тонусе, но и следить за своим здоровьем.

Не зря врачи рекомендуют регулярно выполнять несложные упражнения, чтобы быть здоровым.

В комментариях пользователи сети пришли в полный восторг от увиденного, особенно от фигуры певицы.

"После тренировки довольная, но не чувствую ног 😂❤️, В некоторых моментах было очень сложно, но вы так мотивируете, что не могла оставаться😂🤪, Тренировка не из лёгких, но я пообещала себе, что буду делать 4 раза на ниделю🔥💪🏻, Девочки вы такие молодцы❤️ Делала вместе с вами, было очень полезно!, Такой полезный эфир❤️ Столько полезных советов😍 Оказывается я много чего делала не правильно) Спасибо за советы🙏🏻🙏🏻", - написали пользователи сети.