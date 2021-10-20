Киевская городская государственная администрация (КГГА), по информации политического эксперта и болгера Владимира Цыбулько, разрывает договоры с крупными системными перевозчиками, которые отказались давать “откаты”, отдавая их маршруты фирмам из области.

Об этом сообщает KievVlast со ссылкой на сообщение Владимира Цыбулько на его странице в Фейсбук.

“Новый скандал в Киеве: в КГГА расторгает договоры с крупными перевозчиками, что отказались давать "откаты", и отдает их маршруты откровенным "прокладкам". Вместо Киев удобным для киевлян и для бизнеса, город снова ставят перед мошенническими сделками. Инициатором новой схемы стал заместитель председателя КГГА Константин Усов", - написал Владимир Цыбулько.

Он напомнил, что с проблемами из – за Усова столкнулись две компании-ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярославь Авто".

"Есть две компании-ЧП" Авен Эзер "и ООО"Ярославь Авто". Это крупнейшие системные киевские перевозчики, которые являются также весомыми инвесторами в развитие транспортной инфраструктуры столицы. Только за последние 7 лет эти компании потратили на обновление автопарка более 280 млн гривен. И это не считая выплаченных по лизинговым договорам процентов, которые превысили 55 млн гривен. Эти компании на рынке уже 20 лет. А теперь к ним пришли "решалы" от заместителя Кличко Усова. И требуют платить по 200 гривен с каждого автобуса. В сумме более 9 млн "черного нала" в месяц! В ответ на возмущение перевозчиков, коррупционеры им посоветовали поднять цены на проезд. То есть переложить коррупционный заработок Усова на плечи киевлян”, – отметил Владимир Цыбулько.

Он подчеркнул, что заявления ПП "Авен Езер" и ООО "Ярославь-Авто" заслуживают доверия.

"Эти компании действительно давно на столичном рынке перевозок. Они зарегистрированы в Киеве и имеют значительный уставный капитал ‒ 12 и 16 млн гривен соответственно.

Однако, из-за отказа платить взятки, их хотят лишить лицензий. А на маршруты системных компаний, с которыми пытается расторгнуть договора (что, кстати, уже оспаривается в судах) КГГА в лице Усова решила поставить никому неизвестную "прокладку" ООО "Транссіті" с уставным капиталом в 16,5 тыс. гривен! Которая никакого отношения к Киеву не имеет и никогда здесь не работала ‒ ее заводят из области. Мало того, если в киевских системных перевозчиков постоянно обновляется подвижной состав, в их автобусах ставят валидаторы и они подходят для безбарьерного передвижения, да и просто они безопасны и комфортны ‒ то у иногородних ставленников КГГА убитые маршрутки, готовы рухнуть или загореться на ходу. Ну и главное: если системные компании работали прозрачно, через тендерные процедуры и 5-летние договоры, то "белоцерковский десант" завели в Киев по временным договорам на несколько месяцев ‒ без каких-либо тендеров. Напоминает эпоху "беспредела" Черновецкого”, – резюмировал Владимир Цибулько.