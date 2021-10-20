Украинский политолог-международник Антон Кучухидзе прокомментировал ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы, и объяснил отношение других государств к Талибану.

Об этом он рассказал в программе «Что Дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко. Прежде всего эксперт обратил внимание на средства, которые западные страны направили на поддержку Афганистана.

«Даже сейчас Талибан нуждается в финансировании государственных программ. И когда они зависят от решения иностранного фонда, это прямое политическое влияние. И сегодня оно необходимо. Наличие такого режима противоречит нормам международного права. Очевидно, что в руки Талибана будет трудно вручить деньги. Но для чего западные страны это делают? Они хотят хоть как-то стабилизировать ситуацию. Защитить людей, дать им работу. Получится это - вопрос. Потому что это не совсем получалось во времена предыдущей власти. И если они Талибану отдадут деньги, то рычагов влияния, кроме военных, у них не будет», - заметил Кучухидзе.

Далее эксперт объяснил особенности отношений талибов с Российской Федерацией.

«Поддержка РФ талибов будет зависеть от одного важного фактора - что произойдет с афганским наркотрафиком в правление талибов. Потому что в России огромная угроза - это наркотрафик с Афганистаном. Поэтому если Талибан сможет его снизить, то это будет ключевым моментом. Сегодня Россия не может, как Америка, влиять на всем Ближнем Востоке. Но локально они могут обещать что-то вместо или наладить взаимовыгодное военное сотрудничество», - так Антон Кучухидзе прокомментировал отношения России и Афганистана.

Антон объяснил, почему США не хотят обсуждать вопросы Афганистана на территории России.

«Я думаю, что в Белом Доме продолжается дискуссия, как правильно объяснить все, что произошло. Им важно подчеркнуть американское лидерство в этом вопросе. Для дипломатии даже территория имеет значения. Потому что это их статус», - отметил Антон Кучухидзе.

Напомним, ранее Politeka сообщала о «невыносимых» условиях жизни афганских беженцев в Одессе.

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