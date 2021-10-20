Как передает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Поскольку украинское государство и власть никак не реагирует на этот гуманитарный ковід на территории нашей страны, то армия «кладоискателей», а точнее «мародеров древностей» не только растет, но и вооружается аргументацией вседозволенности и законности своей деятельности. Сейчас можно найти пособия или справочники с советами как избежать ответственности за участие в раскопках или поисках черными археологами.

Научное сообщество в целом и археологическое в частности уже не первый год требует от властей адекватной реакции на эту угрозу национальной культурной безопасности Украины.

В частности речь идет о:

- завершение процедуры присоединения к никосийской Конвенции Совета Европы о правонарушениях связанных с культурными ценностями и приведение национального законодательства в соответствие с ее требованиями;

- создание Национальной Археологической комиссии в системе правительства;

- трансформация нынешних институтов археологии на выполнение задач превентивной археологии…

А пока власть молчит, армия «кладоискателей-мародеров древностей» пополняет свои ряды активнее чем Вооруженные Силы Украины

П. С. благодарность известному историку и археологу Любомиру Михайлине за любезно предоставленные материалы по данной тематике.