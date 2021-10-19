На территории Бериславского и Каховского районов Херсонской области продолжается предвыборная кампания промежуточных выборов народного депутата Украины в округе №184.

Об этом пишет сайт Hyser.

Первые нарушения фиксируют не только наблюдатели общественной сети Опора, но и правоохранители. Так, по сообщению ГУ Национальной полиции в Херсонской области уже зарегистрировано 32 нарушения, среди которых 16 о незаконной агитации и 8 - подкуп избирателей.

Сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, связанные с возможным нарушением избирательного процесса полицейские Херсонщины тщательно проверяют.

По данным фактам в настоящее время проводится досудебное расследование семи уголовных производств, свидетельствующие о подкупе избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, нарушение порядка финансирования избирательной кампании и хулиганство.

А тем временем в суде уже зарегистрировано исковое заявление о деятельности кандидата в народные депутаты Украины от политической партии "Партия Игоря Колихаева" НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ "Лагуты Геннадия Николаевича. В заявлении требуют признать противоправными действия кандидата, которые заключаются в предоставлении избирателям 2 октября 2021 на территории Берислав материальных ценностей в виде портативного зарядного устройства (пауербанк), плазменного телевизора, смарт-часов, праздничного фейерверка, что сопровождалось упоминанием имени кандидата, названия и символики партии.

Кроме того, истец требует установить факт подкупа избирателей кандидатом в народные депутаты Геннадием Лагута, который состоялся 2 октября 2021 на территории Берислав.

Такие нарушения от Геннадия Лагуты неоднократно фиксировали и наблюдатели ОО «ОПОРА». Подобные «лотереи» состоялись и в поселке Нововоронцовка, во время праздничного концерта разыграли электронную технику.

Как тогда отметила советник по юридическим вопросам Татьяна Юзвяк, в данной ситуации есть все основания утверждать, что произошел именно агитационное мероприятие за кандидата: на сцене присутствует символика партии, которая выдвигала указанного кандидата и содержит баннер с его изображением, само мероприятие анонсировалось от партии и кандидата , более того сам кандидат выступил на этом мероприятии. Юрист считает, что несмотря на то, за счет чьих средств происходило такое вручение - или благотворительного фонда, или политической партии, или кандидата, именно сочетание агитации (в том числе и упоминание имени кандидата) с такой бесплатной раздачей подарков может иметь признаки косвенного подкупа избирателей ( часть 14 статьи 74 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины»).