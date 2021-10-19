Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев объяснил, почему в христианской религии произошла подмена понятий, из-за которой христиане не смогли реализовать в жизни главных принципов любви к ближнему в реальном мире.
Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».
«Во всех религиозных учениях мы опираемся на якобы первоисточник – древнегреческие тексты, которые, конечно, были не оригиналом, а переводом с арамейского, на котором якобы вещал спаситель», - рассказал Толкачев.
По его мнению, что точно говорил спаситель – нам непонятно, ведь в древнегреческом тексте употребляется термин «каритас», который характеризует христианскую любовь. Но, отмечает Толкачев, в древнегреческом языке было очень много определений для любви, они отличали оттенки любви: любовь к родственникам, эротическая, дружественная. По словам футуролога, одними из основных были «филио» – дружеская любовь, которая подразумевает благожелательство к человеку, и «каритас» - жертвенная любовь.
Так, говорит он, церковь и религия оперлись именно на «каритас», начали учить нас жертвенной любви ради ближнего, принести себя в жертву, забыть о себе и о своих интересах.
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«Возникает вопрос: может быть такая любовь не особо пошла, потому что людям не совсем хочется приносить себя в жертву? С другой стороны, будут ли отношения в обществе, в стране, в мире гармоничными, если все люди начнут приносить себя в жертву ради интересов ближнего? Ведь это полностью противоречит выводам психологов, что любить ближнего и строить органичные отношения может только тот, кто научился любить себя. Любить себя сначала, потом – любить ближнего, а не приносить себя в жертву. Может быть, за 2000 лет у церкви не получилось достичь результата, потому что она учила не той любви?», - заявил Толкачев.
Он рассказал, что блаженнейший Любомир Гузар говорил о том, что нам необходимо заново, по-светски, осознать, что такое на самом деле есть любовь. По его словам, вполне вероятно, что это и подразумевает необходимость возврата к греческому понятию «филио».
«Если мы будем строить цивилизацию человеколюбия, то нам нужна дружеская любовь между людьми, не принесения себя в жертву, а благожелательство к ближнему», - уверен Толкачев.
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