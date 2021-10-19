Клирик храма святителя Иоасафа протоиерей Андрей Кобылецкий заявил, что совершение самоубийства и хула на Святого Духа относятся к непростительным грехам человека.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

Как объясняет священнослужитель, грех, который нельзя простить, предусматривает такую меру повреждения души, когда человек просто не может оставаться возле Бога и принять его благодать. «В православии есть два греха, которые считаются однозначно смертными: самоубийство и хула на Святого Духа», - отмечает протоиерей. Другие же грехи, говорит Кобылецкий, еще можно простить в том случае, если грешник кается и оплакивает содеянное.

Далее он подробнее останавливается на самоубийстве: совершив этот грех, человек уже не сможет покаяться, ведь он уже ушел из жизни и в гробу ничего не изменит в себе. «Смягчающим обстоятельством может быть психическая болезнь или повреждение ума самоубийцы, в таком случае его близким можно надеяться на милость Господа», - рассказывает священнослужитель.

В то же время хула на Духа Святого, объясняет он, это уже сопротивление истине, которое человек делает умышленно и упорно, то есть осознанно ненавидит Бога. «Такой человек сам не желает быть с Богом, поэтому Господь оставляет его», - подчеркивает Кобылецкий. Попутно священнослужитель добавляет, что речь идет не только о богохульных речах, но и о соответствующем образе жизни и нежелании видеть проявление божественного бытия.

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