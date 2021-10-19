Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, что бедность влияет на внутреннее состояние человека, потому что человек, который обеспечил своё выживание, может заняться творческой своей составляющей.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочетков «Экономика для думающих».

«Состояния отличают людей друг от друга. Оказалось, что счастье и любовь – это состояния, и ощущение бедности и безопасность – это также состояние. Когда жрать нечего, то работает телесная составляющая человека, которая подавляет его духовную составляющую, принуждая его ходить и искать, где бы ему удовлетворить желание тела», - отметил Новохатский.

По словам эксперта, когда выживание для человека является состоявшимся фактом, то его творческая составляющая выходит на основной план, и он может искать своё счастье.

«Украина – это страна дезориентированных человеческих кластеров: социальные кластеры перемешаны, потому что в каждой области есть и аграрии и индустриалы. Всё перемешано, но ничего не проявлено в качестве социальной структуры, каждая из которых идёт к своей цели», - сказал Новохатский.

Как отметил эксперт, чтобы выйти из этой ситуации, нужно только предложить людям экономику: особенный подход к экономической составляющей, который делает всех востребованными.

Как сообщала Politeka, Александр Кочетков пояснил, что проблемы простых людей далеки от проблем представителей власти.

Также Politeka публиковала слова Александра Кочеткова: Украина до сих пор ещё движется во многом советским курсом.