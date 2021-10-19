Политический консультант и медиаэксперт Алексей Ковжун раскритиковал принятый Радой антиолигархический закон. Он говорит, что это лишь шоу для электората, а не реальная борьба с олигархатом.
Своими мыслями он поделился в интервью Kyiv.Press.
«Все оно прописано так, словно сценарий к плохому сериалу, где показывают демонического олигарха с сигарой, который вызывает к себе в кабинет председателя политической партии, а потом звонит директору своего телеканала», - говорит Ковжун, комментируя законопроект.
По его словам, в реальной политике все работает совсем не так просто, как кажется.
Политконсультант объясняет, что между олигархом и зависимым депутатом нет четкой вертикальной привязки, а есть мягкая сила и косвенные обязательства.
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«Этот закон об олигархах является ничем иным, кроме шоу», - говорит Ковжун и одновременно добавляет, что закон также может стать инструментом выборочного правосудия, чтобы заносить в реестр олигархов тех, кто просто не нравится власти.
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