Госэкоинспекция завершила лабораторные исследования проб воды, отобранной на водовыпусках ЧАО «АК «Киевводоканал». В образцах обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ.

Как пишет Znaj.ua , об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

Так, в результате инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекция зафиксировала превышение нормированных значений предельно допустимых сбросов взвешенных веществ в 1,5 раза, нитрат ионов в 3 раза в месте сброса сточных вод Бортнической станции аэрации (Магистральный канал) Чао «АК» Киевводоканал».

Также обнаружены высокие концентрации загрязняющих веществ в месте сброса сточных вод в поверхностные воды реки Днепр после отстойников:

Днепровской водопроводной станции выпуск №1 - превышение ПДС фосфатов в 7,5 раз;

выпуска №2 - превышение по показателю фосфаты в около 6 раз;

Деснянской водопроводной станции в выпуске №3-превышение нормированных значений ГДС по показателю алюминия в 3 раза.

Глава Госэкоинспекции также сообщил, что в ходе проверки выявлен забор подземных вод из артезианских скважин без специального разрешения на пользование недрами.

«Еще одна внеплановая проверка Чао «АК «Киевводоканал» будет проведена во исполнение поручения Премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках масштабных мер контроля водопользователей по всей Украине. Сейчас ДЭИ уже начала меры контроля на 14 предприятиях, большинство из которых – водоканалы», - добавил Андрей Малеванный.