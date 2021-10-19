Политический аналитик, эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что олигархия может быть одним из тех столпов, который заинтересован в сохранении суверенитета и государственности Украины.

Об этом он рассказал в программе «Толковый разговор» Алексея Толкачева.

«Они в этом заинтересованы. Единственная проблема – они не все об этом знают. Я разговаривал с представителями крупного бизнеса, некоторые понимают свои интересы. Например, многие из них живут в Конче-Заспе, и в случае, если в Украине окажется полнейшее Гуляй Поле, то их безопасность будет подорвана. Но есть и такие, которые этих интересов не понимают, которые надеются эвакуироваться и, в принципе, бизнес из Украины уже выводят», - говорит он.

Аналитик высказал мнение, что в целом украинского олигарха есть возможность как-то подержать за пиджак. Может быть, это сложно сделать. Но под домами влиятельных людей хотя бы иногда можно проводить митинги, как-то на них влиять.

«Идет война с украинскими олигархами, когда говорят: «Ату их! Давайте мы их уничтожим!». Я и на научном уровне на эту тему дискутировал, уважаемый членкор Академии наук высказывал мнение, что всех украинских олигархов надо взять и уничтожить. Хорошо, допустим, мы всех придавим. Свято место пусто не бывает, заходят еще в большей степени транснациональные корпорации, влияние на которые будет меньше. Этих мы хоть как-то можем присмирить, а тут влияние уменьшится», - делает вывод Спиридонов.

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