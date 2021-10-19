Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, что Украина действительно является частью Европы и не имеет значения будут об этом заявлять политики, или нет, мы все равно будем частью Европы.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Даже исторический слом и границу между российской цивилизацией или восточно-российской цивилизацией и европейской цивилизацией украинцы так или иначе делают в сторону Европы и европейских ценностей. Нам сложно понять или постоянно жить в условиях российской цивилизации хотя бы потому, что украинцы не понимают российской имперскости и царизма. Для украинцев вопрос выбора и критики своей власти является очень важным», - подчеркнул он.

Подорожний сказал, что именно поэтому, чтобы политики не заявляли в конечном итоге, история все расставит на свои места. Но когда мы задаемся вопросом, когда же Украина наконец вступит в Европейский Союз, акцентировал он, то очевидно надо говорить, что это не произойдет в ближайшее время, потому что очень много юридических преград на этом пути. А вот стоит ли нам к этому стремиться, считает он, и ставить перед собой задачу такого вступления – это уже другой вопрос.

«Я бы не хотел давать прогнозы по конкретным срокам вступления Украины в ЕС, потому что это дело неблагодарное. Ведь на самом деле, когда мы говорим о Европейском Союзе, то украинцы должны понимать, что нам нужно взять ценности от ЕС или критерии и выполнять их, не ставя перед собой задачу туда вступать. Пока мы будем выполнять европейские критерии, мы сами будем развиваться и это нужно в первую очередь нам. А вступление в Европейский Союз на самом деле не решит для Украины никаких вопросов. Достаточно посмотреть на Болгарию и Румынию, в каком состоянии они сейчас находятся», - резюмировал он.

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