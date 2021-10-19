Экономист Юрий Атаманюк рассказал, к чему может привести перекидывание ответственности за закупку газа на местные власти и для чего это надо верхушке правительства.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Если этот сценарий сработает, в котором все мэры становятся в тот строй, который запланирован центральными органами власти, они все становятся послушными, потому что завтра все коммунальщики скажут, что мэр виноват. Или выплатить зарплату, или выключить газ», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, решение власти перенести ответственность за закупку газа на местные власти будет использовано с целью усилить контроль над мэрами городов. Как отметил экономист, затем ещё власть может ввести карантин.

«Всё позакрывают, и это уменьшит расход, но это же ударит по людям: если вы не отведете детей в садик, то вы или ваша жена не пойдут на работу и не получат зарплату – надо будет с ними сидеть», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил эксперт, есть два выхода: прямой договор с «Газпромом» или договор с ЕС по поводу экономической части евроассоциации. По мнению экономиста, лучше использовать два варианта в интересах Украины.

«Я думал бы, кто первый сдастся, чтобы Украина геополитически не сильно разворачивалась, но что-то надо делать», - сказал Атаманюк.

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