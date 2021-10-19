Политолог Руслан Бизяев рассказал, что статья Медведева об Украине написана не для украинцев и в очередной раз подчеркивает позицию Кремля в желании владеть и управлять украинской территорией.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.

«Риторика статьи, которую написал Медведев, все это мы слышали от Путина, то есть концептуально мы ничего нового не услышали. Там есть предисловие в виде украинской пословицы и есть конец, что им нет смысла иметь дело с нынешним украинским руководством и надо подождать, когда придет следующее. Касаемо личных оскорблений в сторону нашего президента, то Медведев и та башня Кремля не стесняются в выражениях, особенно после того, как их концепция накрылась медным тазом», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что все помнят, как весной 2020 года произошло несколько интересных событий. Медведев лишился поста премьер-министра, подтвердил он, и фактически со второго человека в государстве отошел назад, и его единомышленник Сурков тоже был уволен без выходного билета. Но главное, что статья Медведева была направлена больше не на Украину, уверен он, она была направлена на западного читателя.

«Статья Медведева продолжает линию Путина о том, что западная граница Украины является зоной интересов России. Именно поэтому Песков сказал, что статью читал и он от нее не отрекся. Потому что он понимает, на какую целевую аудиторию она была направлена. И обратите внимание, насколько вяло у нас на нее отреагировали официальные лица. Поэтому те, кому надо, эту статью прочитать в Париже, Берлине и Вашингтоне получили подтверждение тому, что эта позиция сейчас является рабочей в России», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли прокомментировал повестку дня для переговоров с Владимиром Зеленским, которую выдвигает Россия.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев предположил: вопрос Донбасса в международной политике собираются заморозить.