Согласно результатам опроса «Национального Мониторинга» глава черкасской ячейки Нацкорпуса, ветеран и патриот Дмитрий Кухарчук, недавно выдвинутый на выборы в ВР по 197 округу, может набрать 10,2% поддержки.

Об этом рассказывается в Facebook ГО «Национальный Мониторинг».

В публикации отмечается, что 11-15 октября 1000 респондентов обоих полов по округу №197 в возрасте от 18 до 54 лет прошли опрос «face-to-face». Согласно его результатам, сообщается в Facebook, Дмитрию Кухарчуку удалось увеличить свой рейтинг с 5% до 10,2%, хотя его место в списке так и не изменилось с предыдущего опроса - все еще третье.

В Facebook «Национального Мониторинга» подается весь список обновленных результатов: на первом месте - самовыдвиженец Владислав Голуб с рейтингом 36,5%, на втором - Виталий Войцеховский от «Слуги народа» с рейтингом 31,4%, и на третьем - Дмитрий Кухарчук от ПП «Национальный Корпус» с рейтингом 10,2%.

Следующие кандидаты, сообщается в публикации, размещаются в рейтинге в таком порядке:

- Андрей Ильенко (ВО «Свобода») – 6,9%;

- Роман Сущенко (ПП «Европейская Солидарность») – 6,1%;

- Леонид Даценко (самовыдвиженец) – 2,1%;

- Сергей Василюк (ПП «Народовластие») – 0,6%;

- Иван Степанец (самовыдвиженец) – 0,3%;

- Наталья Степушенко (ПП «Новые лица») – 0,2%;

- Андрей Лобунец (ПП «Европейская партия Украины») – 0,1%;

другие кандидаты или против всех – 5,6%.

Также в Facebook сообщили, что возможная погрешность составляет не больше, чем 2%.

Как сообщала Politeka, Тамарин во время пресс-конференции рассказал, за что сажают ветеранов.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус сообщил, что на рассмотрении апелляции относительно меры пресечения было решено оставить под стражей Дмитрия Кухарчука.