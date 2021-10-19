Певица Ани Лорак показала забавное видео со своей дочкой Софией, на котором она забавно танцует. Поклонники обратили внимание, что с лицом певицы что-то случилось, кто-то предположил, что она пьет.

Как пишет Hyser, в сети показали забавное видео Ани Лорак и ее дочери Софии.

Так, Ани Лорак довольно часто показывает свою дочь Софию, которая уже выросла и теперь тоже сама снимает ролики для социальной сети. Но певица в этом может ей активно помогать. На днях в социальной сети появилось видео, на котором мама и дочка танцуют вместе. Лорак для такого появления перед фанатами выбрала черную футболку, а вот София наделу белую.

В целом они очень хорошо смотрелись вместе. Но многие обратили внимание на то, что с лицом Лорак что-то не так. Оно действительно оказалось каким-то распухшим и непонятным. Некоторые пользователи сети предположили, что певица прикладывается к бутылке.

Также многие написали, что Лорак в последнее время стала очень активно пользоваться фотошопом. Это совершенно ее не красит. Периодически ее фото появляются на страницах ее коллег. Стоит сказать, что разницу сразу можно увидеть. Насколько идеально выглядит Лорак у себя на странице в социальной сети и у своих коллег.

"А что у хлорак с мордой лица? Она подбухивает?, Люди чокнулись в тиктоке, Такие хорошенькие!!!❤️❤️❤️,

Красотульки😍 мама у тебя самая замечательная, А що з лицем 😕, ❤️😍🔥 Класс Соня ты просто молодец, и твоя мамочка тоже!, ❤️😍🔥 Класс Соня ты просто молодец, и твоя мамочка тоже!, Ну лицо круглое,с фотошопом скулы есть.А так ,обожаю Лорак,очень красивая и талантливая!!!!!, Где это без фильтров? А зачем девчонке такие уши!? 😂😂😂", - написали пользователи сети в комментариях под опубликованным видео.