Пятая заповедь, оставленная Самим Господом, гласит: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Много слышно споров, существует ли рецепт долголетия. Предлагаются различные методики омоложения, очищения, укрепления организма. Все эти методы, возможно, и помогают отчасти отдалить старость (больше психологически), но отнюдь не продлевают жизнь», - цитирует слова митрополита Знай.

Владыка отметил, жизнь дает Жизнедавец, и только Им обозначены сроки для каждого. «Поэтому и искать ответы нужно только в Его словах», - добавил архиерей и рассказал, в чем состоит секрет долголетия.

«Пятая заповедь, оставленная Самим Господом, гласит: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Почитание родителей, старших должно быть в принципе естественным для человека. Но, увы, все больше и больше современное общество отклоняется от этой заповеди.

Родители доживают свой век в одиночестве; о стариках не заботится ни государство, ни общество; молодежь не научена уважать труд и опыт старших, сострадать и помогать им; оставшиеся в живых ветераны - забыты и покинуты; преподаватели перестали быть авторитетом в школах, вузах, в моде нынче сомнительные блогеры и тиктокеры, именно они стали носителями «знаний и культуры»», - считает управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что без почитания родителей, старшего поколения человек не может развиться как личность.

«Ведь чтение книг, к примеру, это тоже в какой-то степени почитание старших. Поколения талантливых людей делятся своим опытом на страницах книг. И внимать их словам без должного внимания и уважения просто немыслимо. Как и немыслимо истинное почитание святых и перенятие их духовного опыта», - заключил владыка.