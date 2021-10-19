Известный политический консультант Николай Спиридонов поразмыслил о том, как бывший пятый президент Петр Порошенко стал самым большим врагом сегодняшнего шестого президента Владимира Зеленского.
Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
Как объясняет эксперт, большинство людей имеют ошибочное представление о работе президента, что и было показано в сериале «Слуга народа». «Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой», - подчеркивает он. Как отмечает Спиридонов, на этом пути есть теоретические развилки, но также постоянное давление со всех сторон, а потому отклониться от пути уже труднее.
То есть, констатирует политический консультант, решения, которые принимает президент, обычно вынужденные. «Трамвай Зеленского едет туда же, куда и трамвай Порошенко», - подчеркивает он. По словам гостя программы, сегодняшний президент Зеленский занимается тем же, что и бывший Порошенко: проводит евроинтеграцию и поддерживает курс в НАТО.
С другой стороны, он видит и определенные различия между обоими президентами Украины: Порошенко, будучи олигархом, имел больше собственного веса, то есть и возможности сопротивляться давлению с Запада. Следовательно, заключает Спиридонов, Зеленский имеет оппонента - Порошенко. «Вероятно, Зеленский чувствует угрозу в своем предшественнике», - подчеркивает он.
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Тем не менее, эксперт убежден, что эта конкуренция в принципе происходит только потому, что оба - Зеленский и Порошенко - смотрят в одну сторону.
Как сообщала Politeka, Спиридонов заявил, что у Разумкова серьезные шансы остаться в политике.
Также Politeka писала о том, что Гладких заявил, что рейтинг «слуг» укоренен в рейтинге президента.