Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан рассказал, что может обидеть нашего ангела-хранителя.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Какие же вещи могут оскорбить нашего ближайшего друга? Это, конечно, те вещи, которые могут оскорблять Бога: это наши грехи, проступки или когда мы нарушаем то, что Господь сказал нам не делать или когда не делаем того, что Господь сказал нам делать», - отметил Митрофан.

По словам священнослужителя, когда мы совершаем что-то из вышеперечисленного, то мы нарушаем и волю божью и оскорбляем ангела-хранителя. Как отметил Митрофан, также ангела-хранителя оскорбляет грех, когда человек причиняет вред самому себе.

«Когда человек, например, берет и кладет руку на горячую сковородку и сам себя обжигает: он делает плохо не кому-то, а самому себе. Точно также грех вредит в первую очередь самому человеку. Ангелу-хранителю больно не потому, что мы его оскорбляем, а потому, что мы вредим сами себе, а он представлен нам, чтобы уберечь нас от этого», - сказал Митрофан.

Как отметил священнослужитель, тогда ангел-хранитель не просто отходит от нас, а плачет и сокрушается об этом. По словам иеромонаха, чтобы помириться со своим ангелом-хранителем и слушать его наставления по нашей жизни, мы должны просить его помогать нам избегать греха.

«Когда мы каемся перед Богом и признаем свой грех и просим «Господи, прости нас и помоги больше не грешить», тогда мы снова приобретаем дружбу с ангелом-хранителем. Как мы общаемся со своими друзьями, точно также к молитве ангелу-хранителю мы должны прибегать утром и вечером или в любое время дня, чтобы просить его о помощи или просто говорить ему, что у нас на душе», - подчеркнул Митрофан.

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