Политолог Максим Яли поделился мыслями о причинах, почему эпидемия коронавируса в Украине и на постсоветском пространстве усугубляется.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Он отметил, что статистика заболеваемости в Украине постоянно бьет рекорды, и поделился собственными мыслями насчет причин этого явления. По словам политолога, они более глубокие, чем просто непрофессионализм властей и связанный с этим высокий уровень недоверия в обществе к этой серьезной проблеме.

«На мой взгляд, главная и самая опасная проблема для украинского общества — это моральный вызов и бедность населения. Усугубляется она дополнительной характеристикой самого вируса, который существенно отличает её от простой простуды для тех, кто переносит её в лёгкой форме», - говорит Яли.

Он объяснил, что даже когда при наличии характерных симптомов человек уже чувствует себя здоровым, он может оставаться заразным и должен находиться на самоизоляции и не подвергать риску окружающих. Не выполняя этого, добавил политолог, переносчик болезни, который болеет бессимптомно или в легкой форме, может подвергнуть большой опасности другого человека, который находится в группе риска.

«Тут уже все зависит от твоей личной гражданской ответственности и осознанности. Скажем прямо, не самая сильная черта нашего менталитета. Если обобщить, то чем архаичнее общество, переживающее период моральной деградации, тем выше риски распространения болезни. Обычно в таких обществах уровень бедности крайне высок, и пандемия коронавируса лишь усугубляет ситуацию. Причина - регулярные локдауны и связанная с этим как минимум временная потеря работы для сотен миллионов людей по всему миру. Это также уже общеизвестный тренд», - объяснил Яли.

Как сообщает Politeka, ранее Скаршевский объяснил, почему в жизни мировой экономики кризисы неизбежны.

Ранее для Politeka Найштетик назвал слабые места медицинской реформы.