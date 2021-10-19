Экстрасенс Розалия Романова рассказала, что юмор – это своеобразный способ самозащиты и проявления скрытой агрессии, который позволяет не держать в себе негативные эмоции и обиды.

Об этом она рассказала в своём блоге.

«Есть такое понятие защиты и скрытой агрессии. Например, юмор – это тоже агрессия и, причем, это скрытая агрессия. Не зря есть такие поговорки, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Это не о чем-то добром, а о чем-то, когда люди друг другу наступили на ноги», - сказала Розалия Романова.

По словам экстрасенса, животные не зря боятся и не любят тех людей, которые им улыбаются и хохочут, потому что это оскал, и мы показываем свои зубы. Как отметила Розалия, юмор – это в каком-то смысле тоже показ своей силы, как и в случае с показыванием зубов.

«Юмор – это зрелая защита и проявление агрессии. Если в какой-то ситуации вам хочется пошутить и посмеяться, то обязательно сделайте это. Не сдерживайте себя, не делайте вид, что вы «скромняшка», злость свою напрямую не высказываете и даже съязвить себе не позволяете», - подчеркнула Розалия Романова.

Как отметила экстрасенс, в человеческих отношениях очень часто возникают моменты скрытой агрессии. По словам Розалии Романовой, она очень часто чувствует заряженность человека на агрессию из-за впитывания обид.

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