Украинский IT-инвестор, общественный активист Илья Кенигштейн рассказал о неписаном правиле для альпинистов: любая гора, даже самая невысокая, требует к себе уважительного отношения.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Свое восхождение на Манаслу он сравнил с полетом на Марс.

«Существуют очереди перед Ступенями Хиллари (Эверест), иногда до десятков, а то и сотен человек. То же самое было, когда я поднимался на Манаслу. Начался рассвет, который мне очень здорово помог, я наконец-то увидел, где мы идем. Очень непростыми были последние несколько часов в темноте. Когда мы начали подходить к вершине, я увидел безжизненную фантастическую красоту на высоте 8000 метров, и понял, где я нахожусь. Это как на Марс летать, что-то невероятное», - говорит он.

В этот момент начался большой поток адреналина, и альпинист взошел на вершину. Он объяснил, для чего совершил это восхождение.

«В мире существует 14 восьмитысячников, и восемь из них в Непале. Это последние точки на земном шаре, в которых те можешь получить колоссальный поток энергии. Ради этого имеет смысл мучиться, пытаться перебороть самого себя. После этого ты понимаешь, что сил нет. Ты понимаешь свои лимиты. И самое главное, это стало доступным», - отмечает альпинист.

Раньше такие восхождения считались почти невозможными для обычного человека.

«Понятно, что нужно быть здоровым и иметь хорошую физическую форму, выносливость. Я к этому достаточно долго шел. Но это доступно. Тебе не нужно 10 лет заниматься альпинизмом, чтобы подняться на восьмитысячник. Я занимаюсь бегом и, конечно, хотел себя проверить. И все мои горы до этого – это была определенная подготовка. Но любая гора, даже наша Говерла, требует к себе уважения. Большинство смертей произошли как раз из-за отсутствия уважения к горе», - заключает Кенигштейн.

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