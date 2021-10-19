Третий псалом - это история преображения души, ее пробуждения. В нем весь спектр чувств псалмопевца: от сильнейшего волнения, отчаяния до полного умиротворения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), пишет Znaj.

«Псалом написан царем Давидом в сложный период его жизни - во время бегства от Авессалома. Вся трагичность ситуации в том, что Он был родным сыном царя Давида и возглавил мятеж против своего отца, желая силой занять престол. Сын стал гонителем и предводителем врагов собственного отца. Царь не находит себе места и утешения ни среди людей, ни в полном одиночестве. Только мысль о Боге возвращает его к жизни. Псалмопевец вспоминает о Господе и бросается в своем несчастье к Его ногам», - сказал владыка.

Архиерей подчеркнул, что как бы ни были тяжелы обстоятельства жизни, нельзя отчаиваться.

"Отчаяние-признак того, что человек забыл о Боге, отступило от него. Господь-наше прибежище во всех несчастьях, защита в житейских бурях и невзгодах, свет в любой темноте. Нет у нас другой помощи, кроме Всесильного Бога», - отметил он.

Вера в Господа нашего Иисуса Христа-это победа жизни над смертью, напомнил управляющий делами УПЦ.

"Через страх, боль и муки до наивысшего наслаждения и вершины - Божьей истины. Любовь, приобретенная в мучительном преображении души, делает непобедимыми. Мудрость Божья пребывает в любящем Господа сердце, становится ведущей звездой и помогает принимать правильные решения в любой жизненной ситуации»,-подытожил митрополит Антоний.