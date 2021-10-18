Предвыборная борьба на 184 округе в Херсонской области продолжается.

О начале против себя "грязной кампании" заявил лидер гонки - председатель Херсонской областной государственной администрации и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Козырь. Об этом сообщает Online НК со ссылкой на личную страницу Сергея Козыря в Фейсбук.

В своем обращении к избирателям кандидат предупредил, что оппоненты разворачивают против него дезинформационную войну.

"Группа черных технологов, нанятых из города Харькова, собирает и подделывает документы, подкупает фиктивных свидетелей и даже готовит фальшивые заявления от моего имени, чтобы вылить всю эту грязь на головы людей.

Дорогие единомышленники. Я всегда открыто смотрю вам в глаза, уверен в своей правоте и в вашей поддержке. Не верьте лжи, фальши и манипуляциям ", - написал Козырь в соцсети.

Ранее УНИАН со ссылкой на страницу в фейсбуке Полиции Херсонской области, сообщило, что было открыто уголовное производство по факту регистрации кандидата- "двойника" против Сергея Козыря во время избирательного процесса на 184 округе. Он родом из Кировоградской области.